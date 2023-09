Staphorst organiseert dit jaar geen sinterklaasintocht

Staphorst gaat dit jaar geen sinterklaasintocht organiseren. Dat heeft het gemeentebestuur dinsdag besloten. Het plaatselijke sinterklaascomité liet eerder deze maand weten het evenement niet meer te willen organiseren. Nu is er geen tijd meer om iets nieuws op touw te zetten.

Het comité liet op 8 september weten te stoppen met de organisatie van de intocht. Op dit moment ligt er ook geen andere aanvraag klaar.

Volgens de gemeente Staphorst is er nu te weinig tijd om het evenement alsnog te kunnen organiseren. De organisatie is namelijk complexer geworden. Door de clash tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet van vorig jaar is de sinterklaasintocht bestempeld als hoogrisico-evenement.

Als er een aanvraag wordt ingediend, geven de veiligheidsregio en hulpdiensten daar een advies over. Dat duurt zo'n twaalf weken. Daardoor is het niet meer mogelijk om voor 5 december een vergunning te krijgen.

Staphorst wil de time-out benutten om te bekijken op welke manier de gemeente de intocht volgend jaar veilig kan vieren. Het belangrijkste is dat de gebeurtenissen van 2022 zich niet herhalen, zegt burgemeester Jan ten Kate. Het gaat overigens niet om de landelijke intocht, want die is dit jaar in Gorinchem.

In september 2024 beoordeelt het college opnieuw "of het mogelijk is een vreedzame sinterklaasintocht te houden".

Chaos bij sinterklaasintocht vorig jaar

Betogers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en waarnemers van Amnesty International zijn vorig jaar in Staphorst belaagd door voorstanders van Zwarte Piet. De meeste onrust ontstond op de afrit van de A28.

Honderden tegendemonstranten hielden daar auto's met KOZP-betogers tegen. De geweldplegers stonden er met brandende fakkels en gooiden olie in een voertuig van KOZP-demonstranten. Een andere auto zou total loss zijn geslagen door relschoppers.

De gemeente verbood uiteindelijk de demonstratie tegen Zwarte Piet. De mobiele eenheid (ME) werd ingezet om de rust in Staphorst te herstellen.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt vier mannen voor geweldpleging.