Nauwelijks politie aanwezig op A12, demonstranten in tunnelbak van de snelweg

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) zijn woensdagmiddag ook de tunnelbak van de A12 in Den Haag ingelopen om hun punt te maken. De politie is ditmaal nauwelijks aanwezig, zo laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen aan NU.nl weten.

De enkele agenten die er wel zijn, laten de actievoerders op de negentiende dag van de demonstratie begaan. Daarvoor hield de politie de activisten steeds tegen op het stuk weg naast het Malieveld en kwamen ze de tunnel niet in.

Tientallen demonstranten zitten en liggen op het wegdek van de A12, ziet een ANP-verslaggever. Waar de afgelopen weken vaak tientallen agenten zijn ingezet, staat er nu maar een handvol. De snelweg is door de actie afgesloten richting het centrum van Den Haag. Het verkeer richting het Malieveld kan er nog wel langs.

Volgens de woordvoerder geeft de politie vandaag prioriteit "aan andere zaken". De zegspersoon voegt eraan toe dat anders het risico bestaat dat die "andere zaken stil komen te liggen". Of het afschalen van de politie-inzet bij de A12 nu de norm wordt, wil de gemeente niet zeggen.

"Het beëindigen van de blokkade is nog steeds het doel, maar over de manier waarop doen we op dit moment geen uitspraken", besluit de woordvoerder.