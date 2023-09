Strafzaak over gifmoord ten einde na overlijden verdachte Yvon K.

De strafzaak over de gifmoord is nu ten einde, omdat verdachte Yvon K. is overleden. De rechter doet dus geen uitspraak over de vraag of ze haar partner Chris Grinwis heeft vermoord. K. is maandag door zelfdoding om het leven gekomen.

De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de zaak niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat er geen inhoudelijke behandeling komt, omdat niet is voldaan aan de formele vereisten. Als iemand komt te overlijden, vervalt namelijk het recht op strafrechtvervolging.

De rechter doet geen uitspraak in deze zaak, omdat een vonnis alleen maar meer vragen zou oproepen. "Dat gebeurt alleen in heel bijzondere zaken. Uitgangspunt blijft dat het niet gebeurt", zegt de voorzitter van de rechtbank.

De rechtbank noemt de afloop van het strafproces voor de nabestaanden "een triest bericht". "Met name ook voor de dochter van Yvon", benadrukt de rechter.

Onduidelijk wat er met Grinwis' erfenis gebeurt

Het is nog onduidelijk wie nu recht heeft op de erfenis van voormalig supermarkteigenaar Grinwis. K. was namelijk de enige erfgenaam. Maar door haar overlijden kan het zijn dat haar nabestaanden die erfenis opeisen, zeiden twee erfrechtexperts eerder tegen RTL Nieuws.

K. is maandag, twee dagen voor de uitspraak, dood aangetroffen in haar woning. Ze heeft zich van het leven beroofd. Bij haar lichaam is een afscheidsbrief gevonden, maar justitie wil niet ingaan op de inhoud.

Geld is volgens OM motief voor de moord

Het OM had negentien jaar cel tegen de Tilburgse geëist. De 64-jarige K. werd verdacht van het vergiftigen van haar partner.

In Grinwis' lichaam zijn sporen van een zelfdodingsmiddel gevonden. Dit middel is ook aangetroffen in het huis van de verdachte. Ook had ze het zelfdodingsmiddel opgezocht op internet.

Het OM ziet geld als het motief voor de moord. Grinwis paste twee maanden voor zijn dood zijn testament aan in het voordeel van K. Zij zou hebben geweten dat ze de enige erfgenaam van mogelijk miljoenen was geworden. K. was volgens justitie een "erg materialistisch ingestelde persoon", wat ook zou blijken uit drie eerdere relaties.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).