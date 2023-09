Fabriek Chemours aansprakelijk voor pfas-vervuiling in omgeving Dordrecht

Chemours is aansprakelijk voor de pfas-vervuiling die de chemische fabriek in Dordrecht van 1984 tot 1998 in de omgeving heeft veroorzaakt. Dat oordeelt de rechter woensdag. Het zou nog kunnen dat de aansprakelijkheid wordt uitgebreid, maar daar buigt de rechter zich nog over.

De rechtszaak was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en de Molenlanden. Ze vinden dat Chemours met de uitstoot van pfoa en GenX de omgeving willens en wetens heeft vervuild.

De rechter vindt dat DuPont - de voorganger van Chemours - tot 1 juli 1984 niet onrechtmatig handelde. Het stootte toen al tientallen jaren pfoa uit, maar dat was vergund. De rechter vindt ook niet dat DuPont met de kennis van toen meer had moeten vertellen aan de gemeenten dan het heeft gedaan.

De uitstoot van pfoa vanaf 1 juli 1984 tot en met 1 maart 1998 is volgens de rechter wel een "onrechtmatige daad". DuPont lichtte de gemeenten onvoldoende in over de mogelijke risico's van de uitstoot van pfoa en de gevolgen daarvan. Dat er toen een vergunning was om pfoa uit te stoten is voor de rechter niet voldoende.

Volgens de rechter heeft DuPont toen de uitstoot van het giftige pfoa ook niet beperkt. En daar is de fabriek aansprakelijk voor.

Rechter buigt zich nog over uitstoot 1998 tot 2012

Of DuPont voor de uitstoot van pfoa in de periode van 2 maart 1998 tot 2012 ook aansprakelijk is, kan de rechter nog niet beoordelen. Daar gaat de procedure nog over verder.

Pfoa en GenX zijn allebei pfas. Deze stoffen zijn niet afbreekbaar. Daarom worden ze ook wel forever chemicals genoemd. Pfas kunnen kanker veroorzaken en hebben een negatief effect op de vruchtbaarheid.

Er lopen nog meer zaken tegen Chemours. Duizenden omwonenden van de fabriek hebben gezamenlijk aangifte gedaan. En vorige week deed de milieudienst van de provincie Zuid-Holland aangifte, omdat Chemours illegaal een stof had geloosd.