In Nederland geboren panda Fan Xing verhuist naar China

Fan Xing, de eerste en tot nu toe enige panda die in Nederland is geboren, verhuist woensdag naar China. Het ruim twee jaar oude dier gaat naar een opvangcentrum in China om daar hopelijk voor nageslacht te zorgen, aldus Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Wu Wen en Xing Ya, de ouders van de jonge panda, blijven nog een aantal jaren in de Rhenense dierentuin wonen, maar gaan op termijn ook terug naar China.

Fan Xing is de afgelopen tijd getraind om zelf in haar reiskist te lopen. De kist wordt woensdagmorgen met een kraan op een vrachtwagen getakeld en naar Schiphol gereden. Op het vliegveld zijn voorbereidingen getroffen om de kist met de panda zo goed mogelijk in het vliegtuig naar China te laden. Een verzorger van Ouwehands en een Chinese dierenarts reizen met de beer mee.

Fan Xing wordt in Rhenen door een groot gezelschap uitgezwaaid. De beer heeft in de afgelopen jaren voor veel bezoek aan de Rhenense dierentuin gezorgd, zegt directeur Robin de Lange, hoewel het jonge dier midden in de coronatijd werd geboren, toen de dierentuin gesloten was. Na de geboorte werd aangenomen dat de panda een mannetje was. Pas een jaar later bleek bij een medische controle dat het om een vrouwtje ging.

Ouwehands Dierenpark hoopt opnieuw te kunnen fokken met de panda's. Maar daarvoor is toestemming nodig van de Chinese overheid. In het opvangcentrum in China moet plek zijn voor een nieuwe jonge panda. Een pandavrouwtje is maar enkele dagen per jaar vruchtbaar. De rest van het jaar willen de beren niets van elkaar weten. Als de beren hebben gepaard is pas zeker dat er een bevruchting heeft plaatsgevonden als er een jong wordt geboren.