Nieuwe coalitie Den Haag bestaat uit zes partijen, geen rol voor partij De Mos

Drie maanden na de val van het vorige college heeft Den Haag een nieuw gemeentebestuur. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK vormen de coalitie. Hart voor Den Haag van Richard de Mos belandt in de oppositie.

De partijen begonnen de onderhandelingen eind augustus. Slob adviseerde in eerste instantie om een coalitie te vormen met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie/SGP. Maar daar kwamen de partijen niet uit. De huidige coalitie is volgens Slob de "uiteindelijk laatst overgebleven meerderheidsvariant."

Samen hebben de zes partijen 24 van de 45 zetels in de Haagse raad, een nipte meerderheid. Den Haag krijgt nu het vierde college in vijf jaar tijd.

D66, GroenLinks, PvdA en CDA zaten ook in de vorige coalitie. Die viel toen de VVD de stekker eruit trok. De VVD komt nu in de oppositie en wordt vervangen door de Partij voor de Dieren en DENK.

Naast de VVD komt ook Hart voor Den Haag in de oppositie. De partij van oud-wethouders De Mos en Rachid Guernaoui was de aanleiding dat de vorige Haagse coalitie in juni viel. Ze konden het niet eens worden over hoe ze moesten omgaan met de partij nadat De Mos en Guernaoui werden vrijgesproken voor corruptie. D66, CDA en VVD waren bereid om daar met De Mos over te praten, maar GroenLinks en PvdA zagen dat absoluut niet zitten.