Te veel chemische stoffen in gebied rond door brand getroffen afvalverwerker

In het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis is relatief veel dioxine vrijgekomen. Dat komt door de grote brand die woedde bij de Rotterdamse afvalverwerker AVR. Inwoners krijgen onder meer het advies om geen eieren van kippen in het gebied te eten.

Dioxine is een verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen die kunnen vrijkomen bij verbrandingsprocessen. De gemeente Maassluis laat weten dat de "limieten dioxinen op grasland" zijn overschreden.

Inwoners worden daarom geadviseerd om geen eieren van kippen in het gebied te eten. Ook is het verstandig om groenten en fruit uit eigen tuin goed te wassen en om kippen en ander vee binnen te zetten.

Volgens het RIVM krijgt iedereen dioxine binnen, vooral door het eten van vlees, vette vis, zuivel en eieren. Maar in een hoge dosering zijn de stoffen schadelijk voor je gezondheid.

Eerder riep de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond omwonenden ook al op om geen eieren van eigen land te eten en zelfgeteelde groenten en fruit goed te wassen.

Onduidelijk wanneer het huisafval weer verwerkt kan worden

De brand brak donderdagavond uit in een cruciaal onderdeel van de afvalverwerker en woedde zo'n twee dagen. Het vuur veroorzaakte grote schade op het bedrijfsterrein.

Het is nog onduidelijk wanneer AVR weer kan beginnen met het verbranden van huisafval. Een woordvoerder laat weten dat AVR in gesprek is met verschillende gemeenten over tijdelijke oplossingen. "De ene gemeente slaat het afval op, de andere kan het bij een andere verwerker kwijt."

Noord-Brabant liet dinsdag weten dat een deel van het afval de komende vier weken bij een stortplaats in Tilburg kan worden opgeslagen. Het gaat om zo'n 60.000 ton afval.