In 100 woorden Waarom je dit jaar vaker het noorderlicht kunt zien

In de nacht van maandag op dinsdag konden onder meer inwoners van Noord-Brabant een glimp opvangen van het noorderlicht. En dat was niet voor het eerst: het bijzondere natuurverschijnsel was dit jaar al meerdere keren te zien. Hoe kan dat?

Het noorderlicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon hoog in de atmosfeer botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes. Daarbij komt energie vrij in de vorm van licht. Dit jaar gebeurt het vaker door de cyclus van de zon. Soms stoot de zon weinig geladen deeltjes uit, en soms meer. Nu zit de zon in een fase waarin het veel van deze zogenoemde zonnevlammen uitstoot. We naderen zelfs een piek, zegt Weerplaza. Die komt ergens volgend jaar. De komst van zonnevlammen is lastig precies te voorspellen. Het is daarom niet te zeggen waar en wanneer je het noorderlicht het beste kan zien.