Gifmoordverdachte Yvon K. door zelfdoding om het leven gekomen

Yvon K., die ervan werd verdacht haar partner Chris Grinwis te hebben vergiftigd, heeft zich van het leven beroofd. Ze is maandag, twee dagen voor de uitspraak in de rechtszaak, dood in haar woning aangetroffen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek afgerond. Bij haar lichaam is een afscheidsbrief gevonden, maar justitie gaat niet in op de inhoud. De nabestaanden zijn op de hoogte gebracht van de conclusies van het onderzoek. Het lichaam van K. is inmiddels vrijgegeven.

De 64-jarige K. werd verdacht van het vergiftigen van haar partner. In Grinwis' lichaam zijn sporen van een zelfdodingsmiddel gevonden. Dit middel is ook aangetroffen in het huis van de verdachte. Ook had ze het zelfdodingsmiddel opgezocht op internet.

Maar volgens K. had dit niets te maken met Grinwis en had ze het in huis voor haar "eigen autonomie". Het OM had negentien jaar cel tegen haar geëist.

De mogelijkheid om recht te spreken wordt met de dood van K. geblokkeerd. "Dit is heel onbevredigend", zegt het OM. "De rechter zal nu niet meer toekomen aan de vraag of hij bewezen acht dat de verdachte haar vriend Chris Grinwis vermoord heeft. Dit is zeker ook voor de nabestaanden van Grinwis onverteerbaar."

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).