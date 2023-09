Scholen krijgen rond carnaval toch week extra voor doorstroomtoets groep 8

Basisscholen krijgen voortaan drie in plaats van twee weken de tijd om de (digitale) doorstroomtoets af te nemen. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een brief aan de Tweede Kamer. Dit moet scholen de ruimte geven om de toets zo in te plannen dat kinderen zowel de doorstroomtoets kunnen maken én carnaval kunnen vieren.

Scholen in het zuiden van het land hadden kritiek op de planning, omdat de toets in de carnavalsperiode viel. Onder meer schoolbesturen, ouders en carnavalsverenigingen hadden daarom aangedrongen op de extra week. Daarover zijn de afgelopen periode gesprekken gevoerd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

"Het is belangrijk dat leerlingen op tijd en op een goede manier in groep 8 de doorstroomtoets kunnen maken. Tegelijkertijd snap ik als geboren Brabantse heel goed dat met name kinderen in het zuiden willen genieten van het mooie carnaval", schrijft Paul.