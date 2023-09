Curaçao koopt beroemd bordeel zelf op, opbrengst is voor bestrijden criminaliteit

De regering van Curaçao heeft het openluchtbordeel Campo Alegre gekocht voor acht miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 4,2 miljoen euro). Het geld gaat naar een fonds waarmee criminaliteit op het eiland wordt bestreden.

Naast de overheid deden in ieder geval ook een Nederlandse ontwikkelaar en een Chinese zakenman, beiden woonachtig op het eiland, mee aan de veiling in Willemstad. Het voormalig bordeel werd voor 8,9 miljoen gulden (bijna 4,7 miljoen euro) aangeboden.

Campo Alegre had vele jaren een grote aantrekkingskracht op toeristen en bewoners. In het resort was ruimte voor honderdvijftig vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. In het bordeel werkten vooral vrouwen uit Colombia, de Dominicaanse Republiek en Venezuela.