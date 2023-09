Rechter oordeelt vandaag of Chemours aansprakelijk is voor pfas-vervuiling

Is Chemours aansprakelijk voor de pfas-vervuiling in de omgeving? Op die vraag geeft de rechter vandaag antwoord. De zaak is aangespannen door vier gemeenten die rond de chemische fabriek liggen.

Als de rechter de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden gelijk geeft, dan kunnen ze een schadevergoeding van Chemours eisen. Over de hoogte daarvan komt woensdag nog geen duidelijkheid.

De vier gemeenten zeggen dat Chemours met de uitstoot van pfoa en GenX de omgeving heeft vervuild. Volgens de gemeenten wisten Chemours en voorganger DuPont van de gezondheids- en milieurisico's van pfoa en GenX. "Chemours en DuPont hebben ondanks deze kennis te weinig gedaan om de gevolgen van de uitstoot te voorkomen", vinden de eisers.

Pfoa wordt gebruikt om onder meer antiaanbaklagen voor pannen te maken. De stof is mogelijk kankerverwekkend en heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid.

Inmiddels is het gebruik van pfoa verboden, maar ook de vervangende stof GenX is slecht voor het milieu en de gezondheid. Zowel pfoa als GenX is pfas. Dat is een verzameling chemische stoffen die niet afbreken. Ze worden ook wel forever chemicals genoemd.

Chemours probeerde te schikken

Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en de Molenlanden hebben eerder geprobeerd zonder rechtszaak Chemours aansprakelijk te stellen. Maar dat wees de fabriek in Dordrecht af. Daarom stapten de gemeenten naar de rechter.

Actualiteitenprogramma Zembla ontdekte dat Chemours vervolgens heeft geprobeerd de zaak voor een aantal miljoenen euro's met de gemeenten te schikken. Het bedrijf stelde daarbij als voorwaarde dat er in de toekomst geen claims meer mogen worden ingediend. De gemeenten hebben het aanbod afgewezen.

Nog meer zaken tegen Chemours

De uitspraak van de rechter is belangrijk om uiteindelijk tot een schadevergoeding te komen. De gemeenten eisen die vergoeding vanwege de bodem- en gezondheidsonderzoeken die de laatste jaren zijn uitgevoerd.

Ook kon de door pfoa verontreinigde grond niet meer worden gebruikt en moest de vervuilde aarde ergens worden opgeslagen. Het is niet duidelijk welk bedrag de gemeenten eisen.