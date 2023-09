Zaak tegen pakketbezorger die man doodreed in Wijchen moet over

De zaak tegen de pakketbezorger die in 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed, moet opnieuw worden behandeld omdat belangrijke documenten zijn zoekgeraakt. Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag. Tarik O. werd in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.

De pleitnota, ofwel de voordracht van de advocaat, is zoekgeraakt bij het hof in Arnhem. Daardoor kan de Hoge Raad niet nagaan of er destijds meer verweren zijn gevoerd of standpunten naar voren zijn gebracht die niet in de uitspraak van het hof zijn vermeld.

De Hoge Raad heeft de eerdere uitspraak vernietigd en stuurt de zaak naar het hof in Den Bosch voor een nieuwe beoordeling. De beslissing van de Hoge Raad is in lijn met het eerdere advies van de advocaat-generaal.

Wanneer de nieuwe zaak zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

O. zou slachtoffer bewust hebben aangereden na discussie

O. zou de man, die met zijn vrouw de hond aan het uitlaten was, bewust hebben aangereden. De man had hem aangesproken op zijn rijgedrag in een woonwijk in het Gelderse Wijchen. De bezorger reed veel te hard.

Na een felle discussie stapte O. in zijn bus, gaf gas en reed het slachtoffer aan. Daarna reed hij nog zeker twee keer over de man heen, om vervolgens verder te gaan met het bezorgen van pakketjes.

Het gerechtshof in Arnhem acht in elk geval bewezen dat O., die nu 21 jaar is, met zijn gedrag het risico voor lief nam dat hij de man zou doden.