Jos B. blijft zestien jaar vastzitten voor doden Nicky Verstappen (11)

Jos B. moet zijn celstraf van zestien jaar uitzitten, oordeelt de Hoge Raad in cassatie. Hij krijgt wel drie maanden strafkorting, omdat de procedure lang heeft geduurd. B. is veroordeeld voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

Door de strafkorting komt B.'s celstraf uit op vijftien jaar en negen maanden.

Volgens de Hoge Raad is de zaak tegen B. op de juiste wijze verlopen en is er voldoende bewijs. Daarom ziet de hoogste rechter geen reden om de opgelegde straf aan te passen.

B. ging direct na de uitspraak in cassatie: een soort hoger beroep, maar dan bij de Hoge Raad. Die moest daarom bekijken of zijn rechtszaak goed was verlopen. B. viel over onder meer het bewijs en de motivering van de doodslag.

De doodsoorzaak van Nicky is namelijk nooit vastgesteld. Maar gezien de jonge leeftijd van de jongen is het gerechtshof 's-Hertogenbosch ervan overtuigd dat hij een onnatuurlijke dood is gestorven en door toedoen van B. om het leven is gekomen.

Na deze uitspraak van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk. "Hiermee komt voor alle betrokkenen een einde aan deze procedure", meldde de voorzitter van de Hoge Raad.

Wat is er met Nicky Verstappen gebeurd? Nicky is in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 verdwenen van een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later is zijn lichaam gevonden. Pas na een grootschalig DNA-onderzoek in 2018 is B. als verdachte in beeld gekomen. Na een klopjacht is hij in Spanje gearresteerd.

'Nicky is bewust gesmoord'

Volgens het hof smoorde B. Nicky door zijn hand op de mond en neus van de jongen te leggen. Hierdoor nam B. bewust het risico dat Nicky zou komen te overlijden. Daardoor is hij schuldig aan doodslag.

"B. moet hebben geweten dat de kans op overlijden toenam naarmate de verstikking langer duurde", zei de advocaat-generaal van de Hoge Raad in een advies. Dat advies is niet bindend, maar de Hoge Raad heeft het in dit geval wel opgevolgd.

Het hof in Den Bosch heeft daarmee voldoende toegelicht dat de dood van Nicky niet alleen het gevolg is van stress, maar toegerekend kan worden "aan een door de verdachte uitgevoerde verstikkingshandeling", stelde de advocaat-generaal. De veroordeling van B. blijft daarom in stand.

