Einde van hooikoortsseizoen is in zicht, maar er zit een addertje onder het gras

Hoewel het vandaag lokaal 25 graden kan worden en het daarmee zomers is, komt het einde van het hooikoortsseizoen rap dichterbij. De komende weken neemt de pollenproductie af, waardoor de kans op hooikoortsklachten kleiner wordt. Maar er schuilt een addertje onder het gras.

De meeste hooikoortsklachten, zoals een loopneus en niesbuien, vallen samen met de periode waarin veel grassoorten in bloei staan, schrijft Weeronline. Dit jaar was lag de piek daarvan tussen 25 mei en 18 juni. Maar tijdens droog nazomerweer kunnen er nog steeds pollen in de lucht komen.

Precies met dat weerbeeld krijgen we de komende dagen nog geregeld te maken. In de periode daarna neemt de pollenproductie van grassoorten en kruiden juist af. Overlast van hooikoorts zou in oktober minimaal moeten zijn.

Toch kunnen hooikoortsklachten lokaal niet helemaal uitgesloten worden. De boosdoener is de ambrosia. Deze plant hoort hier niet thuis, maar is via de invoer van onder meer vogelzaad uit Noord-Amerika per ongeluk in Nederland terechtgekomen.

De ambrosia staat uitgerekend in september in bloei, juist wanneer andere gras- en plantensoorten geen pollen meer produceren. De ambrosiapollen veroorzaken bovendien hevigere hooikoortsklachten dan andere pollen. Ook in oktober kan de plant nog bloeien, zeker als het relatief warm blijft.