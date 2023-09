Rotterdamse geweldsgolf duurt voort: vijf explosies in één nacht

De geweldsgolf in Rotterdam houdt aan: in de nacht van maandag op dinsdag hebben verspreid over de stad vijf explosies plaatsgevonden.

Rond middernacht was er een ontploffing in het Oude Noorden. Later volgden explosies in Charlois, Lombardijen, Feijenoord en IJsselmonde. Niemand raakte daarbij gewond.

Op het Noordplein raakten rond 23.45 uur meerdere brievenbussen beschadigd, doordat een explosief was afgegaan in een portiek.

Golf van geweld in Rotterdam Rotterdam wordt dit jaar geteisterd door een geweldsgolf van explosies en schietpartijen. De teller staat op 120 explosies, een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Hoewel het aantal schietpartijen afneemt, is er per saldo een flinke toename van excessief geweld.

Twee uur later werden bewoners rond de Charloisse Kerksingel opgeschrikt door een harde knal. Daar is bij een explosie een portiek vernield, meldt de politie.

Ook twee explosies rond 3.00 uur veroorzaakten alleen schade. Ze vonden plaats bij een woning in de Dantestraat en een café aan de Pretorialaan. Drie kwartier later sneuvelden bij de vijfde explosie de ramen van een woning aan de Koenraad van Zwabenstraat. De bewoners bleven ongedeerd.