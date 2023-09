Extinction Rebellion spant een kort geding tegen de Staat aan. De actiegroep claimt via haar advocaat dat de inzet van een waterkanon bij klimaatdemonstraties op de A12 "onnodig en disproportioneel" is. Wanneer en hoe wordt zo'n waterwerper eigenlijk ingezet?

Een waterkanon is een zogeheten 'geweldsmiddel'. In de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren staat omschreven in welke situatie de politie naar zo'n middel mag grijpen.

Dat kan alleen als de mobiele eenheid (ME) in actie komt zoals bedoeld in artikel 26 van het Besluit beheer politie. Bijvoorbeeld als er opgetreden moet worden om de openbare orde te handhaven tijdens grote demonstraties of bij het aanhouden van ordeverstoorders. Belangrijker nog, de inzet van een waterkanon is alleen toegestaan als het bevoegd gezag daar toestemming voor geeft.

"De burgemeester moet het groene licht geven. Pas daarna kan de commandant ter plaatse zo'n waterwerper ook daadwerkelijk inzetten", zegt Otto Adang, gedragswetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector Openbare Orde en Gevaarbeheersing aan de Politieacademie. "Dat geldt overigens voor iedere geweldstoepassing door de politie. Niet alleen voor de waterwerper."

Wel duidelijk wanneer je waterkanon inzet, maar niet hoe

Met andere woorden: er staat in Nederland duidelijk beschreven in welke situatie een waterwerper ingezet mag worden. Veel minder duidelijk is hoe die inzet eruitziet. Zo'n waterkanon kan namelijk hard of zacht spuiten, van (relatief) dichtbij of van veraf, met een gerichte hogedrukwaterstraal werken of juist voor een 'regengordijn' zorgen. Dat wordt steeds ter plekke bepaald.

"Maar moet je alles wel tot in detail op papier willen zetten? En is dat haalbaar? De situaties waarin een waterwerper wordt ingezet, zijn steeds verschillend", zegt Adang.

De zogenoemde hogedrukwaterstraal van het waterkanon tijdens het scholierenprotest op het Museumplein in Amsterdam in 2021. Foto: ANP Foto

'Bemanning wordt niet met kluitje in het riet gestuurd'

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de politiemensen aan boord van een waterkanon zonder enige briefing aan de slag gaan. "Ondanks dat instructies niet in beton gegoten zijn, worden de commandant en kanonniers in de waterwerper niet met een kluitje in het riet gestuurd", vult Jaap Timmer aan. Hij is socioloog en politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

"Allereerst zijn de mensen in de waterwerper specifiek opgeleid voor hun taak. Dat geldt voor zowel de commandant als de kanonniers. Zo'n team heeft bovendien voor aanvang van een operatie de interpretatie van de regels al besproken, wat vervolgens in de briefing verder wordt toegespitst", zegt Timmer.

Ook zegt Timmer dat het bevoegd gezag en de commandovoering de waterwerper niet inzetten om pijn toe te brengen. "De waterwerper heeft tot doel de demonstranten nat te maken, zodat zij zich akelig voelen en zich gaan verspreiden en verwijderen. Mensen wegblazen en letsel toebrengen, zoals tijdens de avondklokrellen in één geval gebeurde, is niet in overeenstemming met hoe het de waterwerper ingezet moet worden."