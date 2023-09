NU praat je bij Ajax scoort bij NU.nl | Onbegrip voor duurdere treinkaartjes

We hebben er weer een drukke nieuwsdag op zitten en praten je graag bij over het belangrijkste nieuws van de dag. Met vandaag veel Ajax-nieuws, de spitsheffing van de NS en prachtige beelden uit Noord-Brabant.

Ajax scoort. Gisteren niet op het veld, maar vandaag wel op NU.nl. Nieuws omtrent de chaos bij Ajax volgde zich in hoog tempo op.

Het Ajax-nieuws van vandaag De dag werd geopend met een samenvatting van de laatste uren in Amsterdam.

De buitenlandse pers schrikt van de chaos bij Ajax.

Louis van Gaal liet weten een officiële rol bij Ajax niet te zien zitten.

Er zijn zondag vijftien aanhoudingen verricht en er raakten twee agenten gewond.

Ajax bood per mail excuses aan aan alle fans.

De Klassieker wordt woensdagmiddag uitgespeeld, maar zeker is het nog niet: Ajax overweegt een rechtszaak.

Van al deze artikelen werd onder andere het buitenlandse mediaoverzicht goed gelezen. Hoe kan dat? Verslaggever Rypke Bakker legt het uit.

Maar er was natuurlijk meer nieuws dan alles over Ajax. Zo werd het plan van de NS om kaartjes in de spits duurder te maken, onderwerp van gesprek op NUjij. De NS wil met een spitsheffing reizigers stimuleren om op andere momenten te reizen. Veel lezers begrepen niets van de plannen van de NS.

De dood van jonge acteur Reiky de Valk raakte jullie. Vandaag werd bekend dat de acteur op 23-jarige leeftijd is overleden. "Reiky heeft ervoor gekozen om zijn licht vanaf boven over ons te laten schijnen", staat bij een foto op Instagram waarop zijn familie het nieuws deelt. De acteur is onder meer bekend van de series Dertigers, Oogappels en Hockeyvaders.

Foto: Reiky de Valk

We sluiten ons overzicht af met prachtige beelden uit Noord-Brabant. Deze timelapse werd vannacht opgenomen in Heeswijk-Dinther.

Lees je dit en denk je: dit heb ik gemist? Dan hebben we goed nieuws voor je. Vanavond heb je nog een kans. Daarvoor moet je aan het eind van de avond en het begin van de nacht naar de noordelijke hemel kijken.

0:33 Afspelen knop Timelapse toont noorderlicht in Noord-Brabant

