NU+ Naast condoom ook een pil om hiv te voorkomen: vijf vragen over PrEP

Het aantal nieuwe hiv-patiënten in Amsterdam is sinds 2010 met zeker 79 procent gedaald. Die afname is onder andere te danken aan preventiepil PrEP. Maar wat is dat eigenlijk? En komen we ooit helemaal van het hiv-virus af? Vijf vragen over PrEP.

1. Wat is PrEP en hoe werkt het? PrEP is een medicijn dat ervoor zorgt dat je geen hiv krijgt als je daarmee in contact komt. De stoffen in PrEP zorgen ervoor dat de cellen die het hiv-virus probeert binnen te dringen, daartegen beschermd zijn. Zo kan het virus zich niet vermenigvuldigen in je lichaam en wordt het door je immuunsysteem effectief verwijderd. Je kan PrEP op twee manieren nemen. De eerste manier is door elke dag op hetzelfde moment een pil te slikken. Je kan ook alleen voor en na de seks PrEP slikken. Dan moet je binnen 24 uur voor de seks en de twee dagen na de seks een pil slikken. Wat is hiv? Hiv is een soa. Je krijgt het door onbeschermde seks te hebben met iemand die hiv heeft en hier niet voor wordt behandeld. PrEP of een condoom beschermt je hiertegen. Het hiv-virus breekt het immuunsysteem af. Als je immuunsysteem zo verzwakt is dat je lichaam zich niet meer kan beschermen, heb je de ziekte aids. Als je eenmaal hiv hebt, wordt dat behandeld met hiv-remmers. Daardoor kan je hiv niet doorgeven aan anderen en krijg je ook geen aids. Desondanks zal iemand met hiv nooit genezen. In Nederland hebben mannen die seks hebben met mannen een verhoogde kans om hiv te krijgen. In 2021 waren er voor zover bekend 427 nieuwe hiv-besmettingen. In 58 procent van die gevallen kwam dit door seks tussen twee mannen. 2. Hoe goed werkt PrEP en wat zijn de nadelen? "Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat de pillen bij goed gebruik een bescherming bieden van meer dan 95 procent. Dat is beter dan het gebruik van condooms", zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam tegen NU.nl. De pillen hebben wel bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid en maagproblemen, maar dat gaat na twee weken PrEP meestal wel over. Ook is er een kleine kans op nierfalen als je de pillen slikt. Het is daarom belangrijk om dit regelmatig te testen. PrEP is alleen voor mensen die nog geen hiv hebben. Bij mensen die al hiv hebben kan PrEP de behandeling minder goed doen verlopen. Het is daarom belangrijk om je regelmatig op hiv te testen als je PrEP slikt. 3. Voor wie is PrEP bedoeld en hoe kom je aan het middel? PrEP is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op hiv. Dit zijn voornamelijk mannen die seks hebben met mannen. Een meerderheid van de hiv-besmettingen komt namelijk in deze groep voor. Op dit moment komen alleen die mannen en transgender personen die een hoger risico op hiv lopen, in aanmerking voor de pil. Vanaf volgend jaar wordt die groep uitgebreid. Daardoor is de pil bijvoorbeeld ook beschikbaar voor mensen die zelf niet tot de risicogroep behoren, maar wel seks hebben met iemand uit de risicogroep. Om PrEP te mogen slikken moet je dit bij je huisarts aanvragen. Dan wordt ook besproken of je PrEP nodig hebt. Van de huisarts krijg je een verwijzing voor de medicatie. De pillen zijn daarmee te verkrijgen bij de GGD. PrEP wordt niet vergoed door je zorgverzekering. Het kost ongeveer 7 euro voor dertig pillen. Soms wordt een deel vergoed door de GGD. Dan betaal je nog maar een klein bedrag, meestal zo'n 7,50 euro voor negentig pillen. Vanaf volgend jaar moeten mensen meer gaan betalen voor de pil, ongeveer 30 euro per maand. Zie ook Aantal hiv-diagnoses in Amsterdam flink gedaald, mede door preventiepil 4. PrEP voorkomt hiv in meer dan 95 procent van de gevallen. Kan PrEP dan voor een vals gevoel van veiligheid zorgen? Volgens het Aidsfonds en Soa Aids Nederland is de kans op een vals gevoel van veiligheid ongegrond. "Net zoals bij de anticonceptiepil kan je nooit zeggen dat het 100 procent werkzaam is", zegt de woordvoerder. PrEP beschermt alleen tegen hiv. Tegen andere soa's doet PrEP niks. Het is dus belangrijk om ook altijd een condoom te blijven gebruiken. 5. Is het mogelijk om hiv ooit uit te doven en nul nieuwe infecties te hebben? Hiv zal altijd blijven bestaan, volgens het Aidsfonds en Soa Aids Nederland. "Net als elke andere soa is helemaal uitschakelen onmogelijk." Maar de besmettingen kunnen wel tot een minimum worden beperkt. Meteen behandelen na een besmetting, regelmatig testen en goede preventie zoals PrEP en condooms zijn belangrijke middelen in de strijd tegen hiv. De Verenigde Naties hebben wereldwijd een 95-95-95-doel gesteld voor 2030. De organisatie wil dat tegen die tijd 95 procent van de geïnfecteerden weet dat ze hiv hebben, 95 procent van de mensen met hiv is gestart met een behandeling en 95 procent van de behandelde hiv-patiënten een onmeetbaar laag virusgehalte heeft. Of dit in Nederland nu al het geval is, wordt in november duidelijk. In 2020 behaalde Nederland de percentages 93, 94 en 95.