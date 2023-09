Drie steden doen proef met digitale meldplicht voor voetbalhooligans

Er komt dit voetbalseizoen in drie steden een experiment met een digitale meldplicht voor hooligans. Dat zijn het ministerie van Justitie, de KNVB en de betreffende gemeenten maandag overeengekomen naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom Ajax-Feyenoord.

Het is nog niet duidelijk hoe de proef eruitziet. Ook is nog niet bekend om welke steden het gaat of wanneer deze van start gaat. In een eerdere proef met een dergelijke meldplicht moesten relschoppers hun locatiegegevens voor, tijdens en na de wedstrijd doorgeven in een app.