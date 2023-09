Zwaardere straffen in hoger beroep voor doodschieten Ayla Mintjes

Delen via E-mail

Twee mannen zijn maandag in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van dertig jaar voor het doodschieten van de 27-jarige Alya Mintjes. Samen met haar vriend werd ze op 16 mei 2021 onder vuur genomen.

Het gaat om de 36-jarige Renato F. en de 22-jarige Samuel Y. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zowel bij de rechtbank als in hoger beroep celstraffen van dertig jaar.

B. stond vermoedelijk op een dodenlijst en was naar alle waarschijnlijkheid het doelwit van de verdachten. De schutters vuurden 36 kogels af, waarvan één Mintjes dodelijk trof. B. overleefde de aanslag.

De 36-jarige F. bestuurde volgens de rechters de vluchtauto. Hij leverde Y. en T. af voor de woning van Mintjes aan de Maassluisstraat in Amsterdam. Y. en T. zouden het vuur hebben geopend.

F. kreeg destijds de hoogste celstraf opgelegd, omdat het volgens de rechter erop leek dat hij een "een coördinerende rol" had bij de moord. Bovendien werd hij in het verleden al vaker voor geweldsincidenten veroordeeld. De kans op herhaling was volgens de rechtbank groot.