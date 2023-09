Politie haalt voor 17e dag op rij klimaatactivisten van A12, nu zónder waterkanon

Delen via E-mail

De politie Den Haag heeft maandagmiddag voor de zeventiende dag op rij activisten van Extinction Rebellion van de A12 gehaald. De actievoerders blokkeerden vanaf 12.00 uur weer de snelweg in Den Haag om te protesteren tegen fossiele subsidies. Het waterkanon werd niet ingezet.

"We maken tijdelijk gebruik van Belgische of Duitse waterwerpers, omdat onze waterwerpers in verband met technische problemen versneld worden vervangen", laat een woordvoerder van de politie Den Haag weten.