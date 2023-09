Begin oktober rijden minder treinen via Schiphol door werkzaamheden

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Reis je begin oktober met de trein naar of via Schiphol? Houd dan rekening met vollere treinen en vertraging. Door werkzaamheden rijden er namelijk minder treinen.

Volgende week en in het weekend van 14 en 15 oktober rijden er minder treinen van, naar en via Schiphol vanwege werkzaamheden. Dat meldt de NS maandag.

Vanwege werkzaamheden van ProRail is tijdens die periode een deel van de tunnelbuizen buiten gebruik. Daardoor kunnen er minder treinen via Schiphol rijden.

Tussen 2 en 8 oktober rijdt er per uur een sprinter en intercity tussen Schiphol en Utrecht. Een keer per uur rijdt een intercity van en naar Almere. Richting het westen en van en naar Leiden rijdt vier keer per uur een intercity.