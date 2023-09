Gifmoordverdachte Yvon K. dood aangetroffen in haar eigen woning

Yvon K., die ervan verdacht werd haar partner vergiftigd te hebben, is dood in haar woning aangetroffen. Dat bevestigt haar advocaat Esther Vroegh aan NU.nl, na berichtgeving van AD . Het Openbaar Ministerie (OM) had een celstraf van negentien jaar tegen K. geëist.

Het is niet bekend hoe de gifmoordverdachte om het leven is gekomen. De politie zegt geen mededelingen te doen over de zaak.

Het OM beschuldigde de 64-jarige K. van moord op haar partner Chris Grinwis. De 65-jarige supermarkteigenaar werd in december 2020 dood aangetroffen in zijn woning in het Brabantse Halsteren. Waar de politie eerder uitging van een natuurlijke doodsoorzaak, bleek later dat Grinwis sporen van een zelfdodingsmiddel in zijn bloed had.

De politie herleidde dit middel naar K., omdat ze als psychotherapeut bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven, terwijl ze dat niet was. In haar woning werd datzelfde gif later door de politie aangetroffen.

Na onderzoek bleek ook dat K. in de dagen voor Grinwis' dood zocht op zoektermen als het zelfdodingsmiddel, maar volgens K. "had dat geen enkele link met Chris". K. beweerde dat ze dat in huis had "voor haar eigen autonomie".

OM: Geld was motief voor de moord

Volgens het OM wijst alles erop dat de verdachte Grinwis met het gif heeft vermoord voor het geld. Zo paste Grinwis twee maanden voor zijn dood zijn testament aan in het voordeel van K., terwijl de inhoud daarvoor al twintig jaar vaststond. "Ze wist dat ze de enige erfgenaam van mogelijk miljoenen was geworden", stelde de aanklager eerder.