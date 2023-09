De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de cassatie die werd aangespannen door Jos B. Hij werd in hoger beroep veroordeeld voor het ontvoeren, plegen van ontuchtige handelingen en doden van de elfjarige Nicky Verstappen. Hier draait het om.

Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 van het jeugdkamp op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam in een nabijgelegen kerstbomenperceel gevonden.

Heel lang leek het erop dat nooit zou worden achterhaald hoe hij om het leven was gekomen. Pas in 2018, na een grootschalig DNA-onderzoek, kwam Jos B. in beeld. Maar het was onduidelijk waar hij zich op dat moment bevond. Uiteindelijk werd B. na een klopjacht in Spanje gearresteerd. Hij bleek fanatiek bushcrafter te zijn.

Aanvankelijk werd B. in 2020 door de rechtbank in Maastricht veroordeeld. Hij kreeg een celstraf van 12,5 jaar opgelegd, maar ging in hoger beroep. Twee jaar later, in januari 2022, volgde de uitspraak. Het Openbaar Ministerie (OM) had twintig jaar cel geëist, waarna de rechter daar zestien jaar van maakte. 3,5 jaar meer dan bij zijn eerste veroordeling dus.

0:57 Afspelen knop Moeder Nicky Verstappen: 'Moeten leren hoe gewoon leven eruitziet'

'Onnodig extra leed' voor nabestaanden door ontkenning B.

Het hof oordeelde dat B. schuldig is, ook al ontkende hij zelf stellig. Met die ontkenning heeft hij "onnodig extra leed" toegebracht aan de nabestaanden van Nicky, stelde het hof vorig jaar. Volgens de rechter heeft B. vragen over wat er met Nicky in zijn laatste levensuren is gebeurd, onbeantwoord gelaten.

De doodsoorzaak van Nicky is nooit vastgesteld. Maar gezien de jonge leeftijd van de jongen stelde het hof vast dat hij een onnatuurlijke dood is gestorven en door toedoen van B. om het leven is gekomen.

Volgens het hof smoorde B. Nicky door zijn hand op de mond en neus van de jongen te leggen. Hierdoor nam B. bewust het risico dat Nicky zou komen te overlijden. Daardoor is hij schuldig aan doodslag.

Daarbij kon het volgens het hof niet anders dan dat B. Nicky ook seksueel heeft betast. De rechter baseerde dit op de DNA-sporen van B. in onder meer de onderbroek van Nicky.

Het hof vond de verklaring van B. ongeloofwaardig. Hij zei dat hij het lichaam van Nicky destijds heeft gevonden. Zijn DNA zou op het jongetje terecht zijn gekomen omdat hij het lichaam zou hebben gefatsoeneerd.

B. ging in cassatie vanwege bewijs in zaak

Direct na de uitspraak van het hof ging B. in cassatie (een soort hoger beroep, maar dan bij de Hoge Raad). Daardoor moest de Hoge Raad gaan bekijken of de zaak tegen hem juist is verlopen. B. viel onder meer over het bewijs in de zaak en de motivering van de doodslag.

Later zei zijn advocaat Gerald Roethof dat de zaak over moest omdat hij van "een bron" had gehoord dat de rechters die betrokken waren bij de veroordeling van B. niet op de juiste manier beëdigd zijn. De procureur-generaal adviseerde de Hoge Raad dat dat niet zo hoefde te zijn.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij nieuws over Nicky Verstappen Blijf met meldingen op de hoogte

Advocaat-generaal ging mee in oordeel hof

Het hof in Den Bosch heeft volgens het advies van de advocaat-generaal voldoende gemotiveerd dat de dood van Nicky niet alleen door stress kwam, maar toegerekend kan worden "aan een door de verdachte uitgevoerde verstikkingshandeling", bleek in juni.

De veroordeling van B. kan in stand blijven, zo adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad toen. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend. Het staat de Hoge Raad namelijk vrij daarvan af te wijken.