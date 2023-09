Douane onderzoekt dertig nieuwe overtredingen van sancties tegen Rusland

De douane is het afgelopen half jaar dertig nieuwe strafrechtelijke onderzoeken gestart vanwege het overtreden van de sancties tegen Rusland en Belarus. Daarmee komt het totale aantal onderzoeken op 55, meldt de douane aan NU.nl.

In februari, één jaar na het begin van de oorlog, was de douane 25 strafrechtelijke onderzoeken gestart. De cijfers die maandag naar buiten zijn gekomen, zijn van eind augustus en dus anderhalf jaar na de Russische invasie.

Om te controleren of Nederlandse bedrijven zich aan de sancties houden, heeft de douane ruim 144.000 vrachten gecontroleerd. Het gaat om vracht en poststukken. Ook controleert de douane zendingen die via zogeheten uitwijklanden Nederland binnenkomen. Via die uitwijklanden zouden Russische producten via een omweg alsnog Nederland kunnen binnenkomen.