Oproep Ben jij recent bij een studentencorps gegaan? Dan zoeken we jou

Ben jij dit collegejaar of in de afgelopen jaren lid geworden van een studentencorps? Of een studentenvereniging die daarop lijkt? Dan komen we graag met jou in contact voor een verhaal.

Als studentencorpora of vergelijkbare studentenverenigingen in het nieuws komen, dan is dat vaak negatief. Onlangs gebeurde dat L.A.N.X. uit Amsterdam, omdat nieuwe leden tijdens een ontgroening in Roemenië mensonterende opdrachten moesten uitvoeren. Toch blijven de verenigingen populair.

Hoe kijk jij aan tegen de misstanden bij verenigingen, die ieder jaar opnieuw in de media komen? Heb je het gevoel dat die worden uitvergroot, waardoor de positieve kanten van het corps te weinig aandacht krijgen? Wat maakt het corps of een soortgelijke vereniging voor jou juist waardevol?

Als je je verhaal wil delen, mail dan naar joost.ter.bogt@nu.nl. Dan nemen we contact met je op.

Wil je dat liever anoniem doen, dan kan dat ook. Het staat je bovendien vrij om deze oproep te delen.