Ouder echtpaar zwaar mishandeld in Amsterdam, verdachte aangehouden

Een ouder echtpaar is zaterdagavond in Amsterdam zwaar mishandeld. De 73-jarige man en 71-jarige vrouw werden op straat in de buurt Nieuw-West gevonden. Een 44-jarige buurman is aangehouden en wordt verdacht van poging tot doodslag.

Agenten kregen rond 20.45 een melding en troffen een zwaargewonde oudere vrouw aan in de Geertruida van Lierstraat. Ze was op dat moment nog aanspreekbaar. Buurtbewoners wezen de agenten op een tweede slachtoffer. Iets verderop lag een bejaarde man met ernstig letsel in een tuin. Hij was niet aanspreekbaar.

De slachtoffers zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zij verkeren inmiddels buiten levensgevaar.

Een 44-jarige buurman werd door buurtbewoners aangewezen als verdachte. Hij is in zijn eigen woning aangehouden op verdenking van zware mishandeling en poging tot doodslag.