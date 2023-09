COA denkt ook begin komende week opvang te hebben voor alle asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) denkt niet alleen dit weekend, maar ook begin komende week voldoende plekken te hebben om alle asielzoekers op te vangen. De acute opvangnood is daarmee opgelost, meldt het COA zaterdagavond.

Vanuit gemeenten is voldoende aanbod gekomen om iedereen een plek te bieden "om in ieder geval dit weekend en begin volgende week door te komen".

Het is niet bekend welke gemeenten specifiek hebben gereageerd op de oproep van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om meer plaatsen voor de opvang van asielzoekers beschikbaar te stellen. Arnhem en Zwolle hadden al opvang voor respectievelijk tweehonderd en zestig asielzoekers aangeboden.

De komende tijd is er nog veel meer opvangcapaciteit nodig, stelt het COA. "Dank aan de gemeenten die snel in actie zijn gekomen en nog steeds komen. Dat laatste is hard nodig, want we hebben de komende tijd nog veel extra plekken nodig."

Oproep Van der Burg heeft effect

Vrijdag deed Van der Burg de oproep voor 450 extra plekken. De staatssecretaris vroeg de gemeenten om snel extra opvang te bieden voor 200 volwassen asielzoekers en 250 minderjarigen.

"Ieder jaar is de dagelijkse instroom van asielzoekers in september het hoogst, maar dit jaar is het aantal personen dat zich per dag meldt in Ter Apel bovengemiddeld groot", schreef Van der Burg in een brief.

Instroom amv's hoger dan verwacht

Vooral de instroom van zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) is op dit moment hoger dan verwacht. Volgens het COA zijn gemeenten maanden geleden al opgeroepen om meer plekken te realiseren, maar die oproep leverde vrijwel niets op.