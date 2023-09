COA verwacht dat alle asielzoekers dit weekend onderdak hebben

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat alle asielzoekers die zich dit weekend melden, onderdak krijgen. Meerdere gemeenten hebben volgens het COA gereageerd op de oproep om meer plaatsen voor de opvang van asielzoekers beschikbaar te stellen.

"Ieder jaar is de dagelijkse instroom van asielzoekers in september het hoogst, maar dit jaar is het aantal personen dat zich per dag meldt in Ter Apel bovengemiddeld groot", schreef Van der Burg in een brief.