Afvalverwerker in Rotterdam dagenlang onbruikbaar na grote brand

Afvalverwerker AVR in Rotterdam is nog dagenlang onbruikbaar na de brand die twee dagen lang woedde. Mogelijk duurt het zelfs nog langer voordat het bedrijf weer huisafval kan verwerken.

"Alles ligt sinds donderdagmorgen stil", vertelt een woordvoerder van AVR. "We hebben nog geen idee wanneer we weer kunnen opstarten, maar het gaat zeker dagen duren. Mogelijk zelfs langer."

De brand brak uit in een cruciaal onderdeel van de afvalverwerker. "Je kunt het zien als de machinekamer van het bedrijf", legt de woordvoerder uit. AVR kijkt momenteel of het veilig is om het getroffen pand te betreden.