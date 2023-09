Grote brand bij afvalverwerker in Rotterdam na twee dagen eindelijk geblust

De brand die sinds donderdagochtend woedde in een loods van afvalverwerker AVR in Rotterdam is uit. Volgens de veiligheidsregio is zaterdag rond 6.30 uur het sein brand meester gegeven.

Er zouden geen smeulende brandresten meer zijn aangetroffen.

De brand brak donderdagochtend uit in de loods van de afvalverwerker aan de Professor Gerbrandyweg in de Botlek. Het aanwezig personeel kon op tijd wegkomen. Er vielen geen gewonden. De brandweer meldde donderdagmiddag dat de brand onder controle was, maar in de loop van de avond laaide het vuur toch weer op.

De brandweer begon vrijdag met het slopen van de zijkanten van het gebouw, zodat de brand die in de muren van het pand woedde beter kon worden bereikt.