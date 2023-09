Uitgebrand vrachtschip Fremantle Highway is zaterdag aangekomen in Rotterdam

Delen via E-mail

De Fremantle Highway is zaterdagochtend in Rotterdam aangekomen, bijna twee maanden nadat op het vrachtschip brand uitbrak. Het schip vertrok donderdagmiddag uit de Groningse Eemshaven, waar het sinds begin augustus lag.

De Fremantle Highway is rond 8.00 uur aangekomen in de Rotterdamse haven. Het schip wordt naar Damen Shiprepair in de Botlek gebracht. Daar wordt het gedeeltelijk ontmanteld om reparatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren.