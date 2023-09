NU+ Jullie zoektocht naar een woning: 'Denk dat ik maar ga emigreren'

De prijzen van koopwoningen zijn in augustus voor de derde maand op rij gestegen en er worden ook fors minder hypotheken afgesloten. NUjij vroeg lezers naar hoe zij naar de huizenmarkt kijken en hoe de zoektocht naar een woning gaat.





Siem (21) kan geen hypotheek krijgen op basis van zijn salaris en moest daarom zijn ouders inschakelen. Maar zelfs met die hulp kon hij niet het huis kopen dat hij op het oog had.

"De vraagprijs voor het appartement in kwestie is 260.000 euro. Het appartement is uit de jaren zeventig, telt twee slaapkamers en is 78 vierkante meter. Een heerlijke woning. Maar mijn eventuele hypotheek heeft een maximum van ongeveer 135.000 euro. Dat is lang niet genoeg om het appartement te kunnen kopen."



Siem besluit voorlopig te wachten met kopen. "Dit komt door het nieuwe kabinet dat gevormd moet worden. De huizenmarkt staat voor starters enorm onder druk en ik heb er vertrouwen in dat de nieuwe bestuurders van het land dit weer goed gaan maken."

'Ik klaag niet met een hypotheekrente van 4 procent'

Edward van Dijk (27) kocht in april een huis met zijn partner en was verbaasd hoe makkelijk dit ging. "Het is ons gelukt om met een 32 uren- en 38 urencontract. Onze salarissen zijn ook vrij gemiddeld, maar we konden een huis kopen voor 330.000 euro. Het aankoopproces ging zeer soepel."

Van Dijk had weinig last van 'de ellende' in de huizenmarkt. 'Dit is denk ik mede gelukt doordat wij beiden spaarzaam zijn, veel spaargeld hebben en onze verwachtingen door ons zijn bijgesteld. Wij zijn niet voor ons droomhuis gegaan, maar voor een mooi plekje dat we konden betalen."



Het stel heeft een hypotheek afgesloten voor 4 procent. Van Dijk wil niet klagen over dat percentage. "Ik feliciteer de mensen die destijds een hypotheek hebben afgesloten met 1,5 procent, maar 4 procent is een heel normale rente. Er zijn periodes geweest waarin ze hoger lagen."



Edward ziet wel dat de huizenprijzen 'beschamend hoog' zijn. "Veel doodgewone doorsnee woningen beginnen bij 4 tot 4,5 ton, en dan zit er niets luxueus aan. Dat vind ik zorgelijk. Ook de woning die ik heb gekocht, was drie jaar geleden een ton minder waard. Je kan wel nieuwbouw kopen met de hypotheken die jongeren gemiddeld kunnen krijgen, maar dan zit je in een studio van 45m2. Hiep hoi."

Edward en zijn partner voor hun net gekochte huis: "Was drie jaar geleden een ton goedkoper."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Woningmarkt Blijf met meldingen op de hoogte

'Ik ga geen vermogen aan huur betalen'

Guido Bont (26) zoekt nu al een aantal jaar een plekje voor zichzelf, maar ervaart dit als 'erg lastig'. "Ik ben single en daardoor kan ik volgens mijn bank een hypotheek van 170.000 euro krijgen. Ik maak hiermee simpelweg geen kans op een huis in mijn regio."