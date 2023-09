COA denkt vrijdag genoeg opvangplekken te hebben, Arnhem en Zwolle helpen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) denkt vrijdag alle vluchtelingen onderdak te kunnen bieden. En de oproep van de demissionair staatssecretaris lijkt ook effect te hebben: Arnhem en Zwolle hebben al beloofd extra plek te maken.

Op dit moment worden meer dan negentienhonderd mensen opgevangen in Ter Apel. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft beloofd dat er niet meer dan tweeduizend mensen worden opgevangen in het Groningse aanmeldcentrum.

Het COA hoopte dat daar nog dit weekend gehoor aan wordt gegeven. "Het eind van het puzzelen en schuiven is nu in zicht", schrijft het bestuursorgaan op zijn site.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over de opvangcrisis Blijf met meldingen op de hoogte

De huidige drukte in Ter Apel zit hem met name in de opvang van alleenreizende jongeren. Er zitten nu ongeveer 330 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) in Ter Apel, terwijl het opvangcentrum eigenlijk is ingericht op slechts 55. Het COA heeft extra bedden geregeld voor de jongeren, maar zit echt aan zijn taks.