Koppel hoort levenslange straf en 25 jaar cel eisen voor moord op twee mensen

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de 52-jarige Bill C. levenslang de cel in voor twee moorden. Zijn 34-jarige vriendin Sharona de J. hoorde vrijdag 25 jaar cel tegen zich eisen.

Het duo stond in de rechtbank in Den Bosch terecht voor de moord op zakenman Willem van der Willigen (70) in Lieshout en voor de moord op Benito van Ommeren (65) in Amsterdam.

De moorden vonden in mei en juni 2021 plaats. De verdachten hadden destijds een relatie en gebruiken veel drank en drugs. De J. was een transseksuele prostituee, C. leerde haar kennen als klant. Ook Van der Willigen was een klant van De J.

C. heeft bekend dat hij de zakenman met een hamer heeft doodgeslagen in diens villa in Lieshout. De J. was op dat moment ook in de woning. Pas weken later vonden de zoons van het slachtoffer het lichaam van hun vader.

Verdachten vond na moord onderdak bij tweede slachtoffer

Na de dood van Van der Willigen werd zijn bankrekening geplunderd. Ook zouden De J. en C. zijn auto hebben gestolen. Het geld gaven ze vervolgens uit aan luxehotels in Amsterdam.

De J. en C. vonden later onderdak bij Van Ommeren. Ze betaalden hem met drugs en boodschappen. Maar op een gegeven moment wilde Van Ommeren het koppel uit zijn huis hebben. Dat kostte Van Ommeren zijn leven. C. zou hem hebben gewurgd met zijn broekriem.

De politie hield het tweetal op 26 juni 2021 aan in de woning van Van Ommeren. Daarbij werd ook diens stoffelijk overschot ontdekt.