Limburgse familie krijgt vergoeding na begrafenis met verkeerde persoon in kist

De familie die in het Limburgse Voerendaal afgelopen juli afscheid nam van de verkeerde persoon, krijgt van de betrokken begrafenisondernemer een schadevergoeding. De man van wie eigenlijk afscheid zou worden genomen, bleek per ongeluk al twee dagen eerder begraven te zijn.

Het akkoord over de schadevergoeding is vrijdag door de getroffen familie en hun advocaat bevestigd tegenover 1Limburg.

Er is niet bekendgemaakt om hoeveel geld het gaat. De eis was 10.000 tot 15.000 euro, schrijft de regionale nieuwsdienst.

Tijdens vergisbegrafenis op 24 juli bleek de kist te zijn verwisseld met een andere kist. De dienst werd afgelast terwijl de kerk al vol zat. Nadat de begrafenisondernemer en de uitvaartorganisatie achter de fout waren gekomen, konden ze die niet direct herstellen. Een graf mag in Nederland niet zomaar geopend worden als het eenmaal gesloten is.

De politie en de gemeente moesten eerst onderzoeken wat er was gebeurd, en toestemming geven. De medewerker die verantwoordelijk was voor het verwisselen van de kisten is op staande voet ontslagen. De overleden man is later die week alsnog in besloten kring begraven.