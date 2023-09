Rechtbank doet op 27 februari 2024 uitspraak in megaproces rond Ridouan Taghi

Delen via E-mail

De rechtbank in Amsterdam doet op 27 februari 2024 uitspraak in het omvangrijke en jarenlang slepende Marengo-proces rond Ridouan Taghi.

Eerder stond de uitspraak gepland voor 20 oktober, over minder dan een maand dus. Maar de rechtbank liet afgelopen zomer al weten de uitspraak uit te stellen vanwege "de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken". Wat daar precies mee bedoeld werd, is niet duidelijk.