In NU praat je bij blikken we terug op veel klimaatnieuws, vertelt verslaggever Lara Zevenberg over haar interview met Duncan Laurence en legt verslaggever Joost Nederpelt uit waarom de Red Bull van Max Verstappen vorige week niet werkte, maar in Japan wel weer.

Deze dag stond grotendeels in het het teken van klimaatnieuws. Zo vertelden we vanmorgen meer over de vervuilde lucht die we als Europeanen inademen. Ook legden we in de rubriek In 100 woorden uit hoe schadelijk luchtvervuiling is.

Maar er was meer nieuws over dat onderwerp. Uit nieuw onderzoek blijkt dat inwoners van Wijk aan Zee door de uitstoot van Tata Steel gemiddeld ruim twee maanden korter leven. Hoe dat zit, lees je in het artikel van klimaatredacteur Jeroen Kraan.

Verslaggever Lara Zevenberg sprak met zanger Duncan Laurence. In het interview vertelt de artiest dat hij pittige maanden achter de rug heeft.

Rondom het Songfestival had Duncan als coach van deelnemers Mia Nicolai en Dion Cooper veel te verduren. De kritiek op hem ging niet alleen over werk. "Dan las ik dat ik aan de harddrugs zit. En dat ik gek uit mijn ogen kijk. En dat ik te mager ben. Dat was mentaal gezien heel moeilijk."

Ondertussen wordt de situatie in Ter Apel steeds nijpender. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zijn dringend 450 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig. Er is haast bij, want zaterdag zou Ter Apel al kunnen volstromen.

Op NUjij kregen we veel vragen over de recente toestroom van asielzoekers: wie zijn zij en waarom zijn het er nu zo veel? Nieuwsredacteur Sanne Oving legt het uit.

Is er leven rondom Jupiter? Wetenschappers doen hard hun best om dat uit te zoeken. Daarom is er nu veel enthousiasme over een vondst op maan Europa, een van de manen van de planeet.

De James Webb-telescoop nam daar namelijk koolstof waar en dat is een belangrijke voorwaarde voor leven. Hoewel de vondst dus niet direct wijst op een teken van leven onder het dikke ijsoppervlak van de maan, laat het wel zien dat het een goede plek is om de zoektocht te beginnen. Meer daarover lees je in ons artikel.

Maandenlang was Max Verstappen onverslaanbaar, maar toen kwam Singapore. Opeens had Red Bull de snelheid niet meer. De grote vraag is: waarom eigenlijk niet? Formule 1-verslaggever Joost Nederpelt vertelt je er meer over.

1:36 Afspelen knop Waarom Verstappens auto vorige week niet werkte, maar in Japan wel

Wil je dit weekend niets missen van de GP van Japan? Bekijk dan hier het tijdschema.

