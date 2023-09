Dringende oproep aan gemeenten: 450 opvangplekken voor asielzoekers nodig

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een dringende oproep aan gemeenten om 450 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Die plekken zijn volgens hem nodig om te voorkomen dat Ter Apel zaterdag volloopt.

"Ieder jaar is de dagelijkse instroom van asielzoekers in september het hoogst, maar dit jaar is het aantal personen dat zich per dag meldt in Ter Apel bovengemiddeld groot", schrijft Van der Burg in een brief.