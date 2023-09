Tot zeven jaar cel geëist voor gewelddadige vergisontvoering in Cruquius

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen van maximaal zeven jaar geëist tegen de acht van de tien verdachten van een vergisontvoering in het Noord-Hollandse Cruquius twee jaar geleden.

De acht verdachten hoorden celstraffen van tussen de 5,5 en 7 jaar tegen zich eisen. In oktober staan de twee andere verdachten terecht.

Een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp werd twee jaar geleden gewelddadig ontvoerd. Het slachtoffer werd op 5 augustus 2021 in de omgeving van de woonboulevard in Cruquius uit zijn auto getrokken, een bus in geduwd en meegenomen.

Na zes dagen van ondervragingen, weinig slaap, geen eten of drinken en geweld werd hij vrijgelaten in Delft. De ontvoerders bleken de verkeerde te hebben gepakt. De ontvoering had mogelijk te maken met de onderschepping van 1.899 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen.

Op de vergisontvoering volgde een serie geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. In de omgeving van het beoogde doelwit Alex R. zijn ontploffingen geweest, is een woning beschoten en zijn dreigbrieven bezorgd.

Fysiek en mentaal letsel

Het slachtoffer heeft fysiek en mentaal letsel overgehouden aan de ontvoering. Hij liet eerder weten dat hij de ontvoering ervaarde als "een constante doodsbedreiging". "Dat is een diep emotioneel proces en dat wens ik niemand toe", schreef hij in zijn slachtofferverklaring.

"De ontvoering heeft veel impact gehad op hem en zijn familieleden", zei de officier van justitie tijdens de zitting. Ze sprak van een koelbloedig gepland misdrijf, waardoor het slachtoffer dagenlang doodsangsten heeft uitgestaan. "Verdachten hebben op kille wijze uit pure hebzucht gehandeld en stonden geen seconde stil bij de impact van de ontvoering op het slachtoffer en zijn gezin."

De strafzaak gaat maandag verder met pleidooien. De uitspraak volgt op 20 oktober.