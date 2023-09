Lastig te blussen brand bij afvalwerker in Rotterdam woedt al 24 uur

Delen via E-mail

Bij afvalverwerker AVR in de Botlek ten westen van Rotterdam woedt al de hele nacht een brand die maar moeilijk onder controle te krijgen is. De brand ontstond gisterochtend al, maar laaide 's avonds weer op.

De brand woedt bij een moeilijk toegankelijk gedeelte van het bedrijf, meldt de Veiligheidsregio. In overleg met AVR zet de brandweer een kraan in om een opening in een zijwand te maken en zo bij de brandhaard te komen. "Zolang er niet goed geblust kan worden, blijft de rookontwikkeling", zegt de Veiligheidsregio.