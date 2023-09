OM eist detentie en tbs voor tieners wegens doodsteken Haagse snackbarhouder

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft straffen tot een jaar jeugddetentie met jeugd-tbs geëist tegen twee tieners. Ze worden verdacht van doodslag van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag.

Tegen het vijftienjarige meisje is de hoogste straf geëist: een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Een kind wordt dan maximaal zeven jaar in een jeugdinstelling behandeld. Daarna kan de tbs worden omgezet in een tbs-maatregel voor volwassenen.

Het zeventienjarige meisje hoort haar strafeis donderdagmiddag. Justitie verdenkt haar ook van het neersteken van de ex van haar moeder in september 2022.

In het onderzoek naar de verdachten heeft de politie onder meer gesprekken tussen de tieners afgeluisterd. Volgens de officier van justitie was het "schokkend" hoe de kinderen spraken over wat er was gebeurd.