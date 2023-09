Waardoor Ter Apel opnieuw zó vol zit met jongere asielzoekers

In Ter Apel zijn er maar net genoeg slaapplekken voor de grote groep alleenreizende jongeren. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af hoe het zit met deze jongeren: wie zijn zij en waarom zijn er nu zo veel?

1. Wie zijn deze jongeren?

Het gaat om zogenoemde alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's). Deze jongeren zijn zonder ouders naar Nederland gekomen en hebben hier asiel aangevraagd.

Het zijn voornamelijk jongens tussen de twaalf en achttien jaar. Een enkele keer zit er een meisje of twaalfminner tussen. Ze komen veelal uit Syrië, maar ook uit bijvoorbeeld Eritrea of Marokko.

Deze amv's krijgen een andere behandeling dan volwassen vluchtelingen. Omdat ze nog kind zijn, krijgen ze een voogd toegewezen en worden ze (normaal gesproken) op speciaal daarvoor ingerichte plekken opgevangen.

2. Zijn er nu echt zo veel jongeren?

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, kan per jaar flink verschillen. Het hangt namelijk sterk samen met de situatie in de wereld. Wel zien de instanties dat het aantal asielaanvragen van amv's sinds 2019 aan het stijgen is.

Dat gebeurt trouwens in heel Europa. Maar in Nederland is het aantal aanvragen groter én groeit de groep sneller dan elders in Europa.

Op dit moment melden zich dagelijks zo'n dertig tot veertig jongeren in Ter Apel. Dat zijn er niet veel meer dan verwacht, maar toch levert dat problemen op. Er zijn namelijk te weinig plekken om deze kinderen op te vangen.

Donderdag zaten er maar liefst 330 amv's in Ter Apel, ongeveer net zo veel als op het hoogtepunt van de crisis in 2022. De locatie is ingericht op maar 55 amv's. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weet met passen en meten nét genoeg bedden te regelen, maar zegt echt aan zijn taks te zitten.

3. Waarom komen ze hier? Sturen ouders hen op pad?

Waardoor het aantal amv's in Nederland toeneemt, is nog niet helemaal duidelijk. Het demissionaire kabinet liet eerder dit jaar weten dat daar onderzoek naar wordt gedaan.

Maar uit een in juni 2022 gepubliceerd onderzoek van de IND komt al wel iets naar voren. Zo blijkt het grootste deel van de amv's bewust naar Nederland te zijn gekomen. Anderen zijn hiernaartoe gebracht door een smokkelaar.

De meeste amv's zeiden dat nareizen de reden was om asiel aan te vragen. Sommige jongeren werden daarvoor specifiek op pad gestuurd door hun ouders, signaleren de onderzoekers. Dat kan financiële en culturele redenen hebben. Neem Syrische jongeren: voor hen is het waarschijnlijk goedkoper om de oversteek te maken dan voor een van hun ouders. Hun vaders kunnen dan in de tussentijd doorwerken. En voor veel van hun moeders geldt dat ze überhaupt niet alleen mogen reizen.

De jongeren die Nederland als doel hadden, hadden zich ook voorbereid, zag de IND. Niet alleen denken ze dat de Nederlandse asielprocedures makkelijk en snel zijn, ook vinden ze Nederland aantrekkelijk vanwege het goede onderwijs en de gunstige werkomstandigheden.

2:31 Afspelen knop Asiel in Nederland aanvragen? Zo lang duurt dat echt

4. Is ons beleid echt soepeler dan dat van andere landen?

Alle Europese landen hebben hun asielbeleid opgesteld aan de hand van Europese richtlijnen. Daardoor lijken de asielprocedures in de basis veel op elkaar.

Toch zijn er wel een paar verschillen. In Nederland kan de aanvraag voor een nareis bijvoorbeeld door de jongere zelf worden gedaan. Andere landen eisen dat de aanvraag wordt gedaan in het land van herkomst door de persoon die wil nareizen. Daarnaast geeft Nederland alle vluchtelingen dezelfde rechten, waar andere landen onderscheid maken. In die landen is het voor sommige groepen ook lastiger om een aanvraag in te dienen.

Zoom je nog meer in, dan zie je dat Nederland relatief aantrekkelijk is voor Syrische jongeren. Zij maken namelijk een grote kans op een verblijfsvergunning. Aan de andere kant was Nederland de afgelopen jaren niet heel populair onder Afghanen, omdat zij weinig kans hadden om te mogen blijven.