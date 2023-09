Behoefte aan opvangplekken blijft groot: 'wachtkamer' in Assen langer open

De zogenoemde wachtkamer voor asielzoekers in de Expo Hal in Assen blijft drie maanden langer open. De crisisnoodopvang zou op 1 oktober sluiten, maar de nood is hoog en de hal staat toch leeg, zegt de gemeente.

Asielzoekers die in Nederland aankomen moeten zich eerst aanmelden in Ter Apel. Maar de aanmeldlocatie daar zit vaak overvol.

In dat geval worden mensen eerst naar een andere locatie gebracht, waar ze een paar dagen kunnen wachten op hun registratie en identificatie. Asielzoekers blijven er maximaal drie tot vijf dagen, gaan dan terug naar Ter Apel en van daaruit naar een andere noodopvanglocatie.

De Expo Hal in Assen is zo'n wachtkamer. Er kunnen vijfhonderd asielzoekers worden opgevangen. Momenteel is het er zo druk dat er ook andere wachtkamers zijn geopend, waaronder in Amsterdam.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd of de locatie nog tot 31 december open mag blijven. De Expo Hal is verkocht aan een ondernemer die er een recreatiehal van wil maken, maar de vergunningen daarvoor komen dit jaar nog niet rond. De hal zou dus leeg komen te staan, terwijl de behoefte aan tijdelijke opvang nog steeds groot is.