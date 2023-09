NU praat je bij Het (volgens onze verslaggever) leukste debat van het jaar

In NU praat je bij nemen we een kijkje achter de schermen in Den Haag, vertellen we je meer over de situatie in Ter Apel en werpen we een blik op een van onze best gelezen artikelen van de dag.

Woensdag rond 23.00 uur ging het licht uit in de Tweede Kamer. Het was een lange dag geweest voor de politici, maar ook voor onze collega's ter plaatse. Ondertussen is de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen in volle gang en volgen parlementaire verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot alles op de voet. Hoe is zo'n dag voor een verslaggever? Collega Priscilla vertelt er meer over.

Ook vanavond wordt nog gedebatteerd. Via ons liveblog blijf je op de hoogte.

Het was een van de best gelezen berichten van de dag: het verhaal over Anne Frank. Een docent in Texas is ontslagen, omdat ze fragmenten van het dagboek heeft besproken in haar klas. Ze sloeg niet het gewone boek open, maar liet haar klas een stripversie van Het Achterhuis lezen. Je kunt je er in Nederland misschien weinig bij voorstellen, maar het stripboek ligt in de Verenigde Staten al langer onder vuur. Meer daarover lees je in ons artikel.

Het wordt steeds drukker in het opvangcentrum in Ter Apel. Dat nieuws bereikte afgelopen dagen ook onze redactie. Collega Rianne Lachmeijer kwam met een update. Maar hoe deed zij dat?

"Mijn collega Sanne Oving heeft gisteren een stuk over de situatie in Ter Apel geschreven. Er kwamen veel jonge asielzoekers binnen en het was even spannend of er wel plek voor hen was. Ik heb daarom vanochtend navraag gedaan bij het COA", vertelt ze.

"Dat ging niet zomaar: ik heb verschillende woordvoerders moeten spreken voor iemand me te woord kon staan. Ze bleken goed nieuws te hebben: het had de nodige moeite gekost, maar het was gelukt om de vluchtelingen op te vangen."

Het doek is gevallen voor BCC. Bewindvoerders van de elektronicaketen hebben faillissement aangevraagd. De afgelopen jaren verkeerde BBC al in zwaar weer door de oplopende kosten voor personeel, energie en winkelhuur. Toch had de winkelketen nog ruim vijftig winkels.

Het kan snel gaan! Hoewel Snoop Dogg eerder geregeld een Ajax-shirt droeg, verscheen hij dinsdag in Ahoy in een Feyenoord-shirt op het podium. Dat was extra speciaal, omdat de Rotterdammers op dat moment een wedstrijd speelden in de Champions League. Maar het blijft dus gissen van welke club hij écht fan is.

0:30 Afspelen knop Snoop Dogg verrast fans met Feyenoord-shirt tijdens optreden

