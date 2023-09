Aantal bezoekers planetarium Franeker verdubbeld door werelderfgoedstatus

Het planetarium van Eise Eisinga in het Friese Franeker wordt druk bezocht sinds het dinsdag de UNESCO-werelderfgoedstatus heeft gekregen, zegt directeur Adrie Warmenhoven. Het aantal bezoekers is sindsdien verdubbeld.

"Normaal gesproken krijgen we in september op een doordeweekse dag rond de 150 bezoekers. Nu zijn dat er 300. Dat is best wel fors", zegt Warmenhoven. Hij is blij dat het planetarium door de werelderfgoedstatus meer naamsbekendheid krijgt.