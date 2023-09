Primeur voor Limburg: wietplantages gevonden dankzij zoektocht met satelliet

Delen via E-mail

Voor het eerst hebben instanties een satelliet gebruikt bij de zoektocht naar wietplantages in mais- en aspergevelden. Dat leidde in Limburg tot enkele gevonden wietplantages.

Deze locaties werden vervolgens gecontroleerd met een drone. Op die manier werden er wietplantages gevonden in onder andere Reuver, Milsbeek en Horst. De gevonden plantages werden gemeld bij de politie en verwijderd.

De rest van de geselecteerde plekken bleek als verdacht te zijn bestempeld vanwege bijvoorbeeld schade door dieren of problemen bij het zaaien.

De LLTB en de politie organiseren al jaren acties tegen wietplantages in mais- en aspergevelden. Dat heeft effect: er worden steeds minder wietplantages gevonden tussen de maisplanten.

Het is niet duidelijk of de aanpak met de satelliet ook op andere plekken in ons land wordt ingezet.