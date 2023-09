Ter Apel lost problemen ‘met kunst- en vliegwerk’ op, zorgen over komende nacht

De alleenreizende minderjarige asielzoekers die woensdag in Ter Apel aankwamen, konden toch worden opgevangen. "Met kunst- en vliegwerk hebben we toch iedereen een plek kunnen geven", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Maar wat vanavond brengt, is nog afwachten.

"De situatie zoals die is, die blijft vandaag ook zo", zegt de woordvoerder. Met andere woorden: het is en blijft druk in Ter Apel.

In het opvangcentrum zitten weer bijna net zo veel alleenreizende minderjarige asielzoekers als tijdens het hoogtepunt van de crisis vorig jaar.

Er zijn op dit moment veel jongeren die zonder ouders naar Nederland komen om asiel aan te vragen. Waarom de groep zo groot is en of deze groter is dan normaal weet de woordvoerder niet. Maar: "het zijn er wel veel op dit moment".

Veel jongere asielzoekers in Ter Apel

Er verbleven vannacht zeker 330 alleenreizende minderjarige asielzoekers in Ter Apel. Tijdens de piek vorig jaar ging het om 360 jongeren.

De woordvoerder is wel blij dat het totale aantal asielzoekers afgelopen nacht niet boven de 2.000 uitkwam. Daarover zijn afspraken gemaakt met de gemeente Westerwolde.

Hoe de situatie donderdag(avond) verloopt, is nog afwachten. De toestroom van asielzoekers is namelijk nog steeds groot.

De woordvoerder hoopt later vandaag meer informatie te kunnen geven. "Het lukt allemaal nog, maar ideaal is het zeker niet."