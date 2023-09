Uitgebrand vrachtschip Fremantle Highway verlaat Eemshaven

De Fremantle Highway, waarop eind juli brand uitbrak, verlaat donderdag de Eemshaven. Het vrachtschip, dat was volgeladen met auto's, wordt eerst naar Rotterdam versleept en zal bij scheepsbouwer Damen afmeren.

De Fremantle maakt plaats voor een cruiseschip dat half oktober in de Eemshaven wordt verwacht. Het is niet bekend wat er verder met het schip gaat gebeuren.

De lading van het schip - 3.784 auto's, waarvan 500 elektrische - moest eerst van boord worden gehaald. Dat was een hele klus, want een van de dekken was door de brand instabiel geworden. Na inspectie bleken veel auto's nog intact. Voordat de voertuigen van boord werden gehaald, moesten de auto's uit milieuoverwegingen door een speciale wasstraat op het schip.

"Het was een grote uitdaging om de Fremantle te ontvangen in de Eemshaven", schrijft Groningen Seaports in een persbericht. De Eemshaven wordt volgens de havenbeheerder gezien als "uitwijkhaven voor schepen in nood".

"Wij zijn blij dat een verdere ramp op de Waddenzee is voorkomen, maar betreuren het dat er een bemanningslid om het leven kwam", schrijft Groningen Seaports.

De brand op het vrachtschip brak in de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 juli uit ten noorden van Ameland. Daarbij vielen één dode en meerdere gewonden. Aan boord waren in totaal 23 mensen, van wie 22 met de Indiase nationaliteit. De oorzaak van de brand is nog altijd niet duidelijk. Bergingsbedrijven Boskalis en Multraship willen daar dan ook geen uitspraken over doen.